ASSE - Mercato : Batlles glisse un petit indice sur l'avenir de Krasso

Invité du Club ASSE hier soir, Laurent Batlles a botté en touche lorsqu'il a été question de l'avenir de Jean-Philippe Krasso, en fin de contrat chez les Verts. « Je ne peux pas en dire plus. Je ne suis pas du tout dans ce Mercato. Je reste focus sur le terrain ».

« Il est très heureux ici »

Mais un peu plus tard, Batlles est revenu sur la grosse saison de son attaquant et il a eu ces mots... « Jean-Philippe s'est émancipé. Il avait fait une belle fin de saison à Ajaccio et cet été, il a profité du fait d'être seul devant. Wadji est arrivé tard. Jean-Philippe a vite performé. Il a mis quatre buts contre Bastia, il est devenu important pour l'équipe. Je lui ai parlé. Une saison peut faire basculer une carrière et c'est à lui de la finir du mieux possibles, d'aller chercher le titre de meilleur buteur, de continuer de faire des passes décisives. » Et à lui de terminer, après une question sur l'attachement du joueur à Saint-Etienne, avec cette réponse : « Il est heureux ici. Il vient juste d'être père de famille. Il est très heureux. » Assez heureux pour signer un nouveau bail dans le Forez ? On devrait le savoir bientôt...