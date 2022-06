ASSE - Mercato : Batlles peut déjà compter sur un renfort très précieux en vue de la Ligue 1

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Les supporters sont à la fois impatients et anxieux de découvrir ce que fera l’ASSE la saison prochaine en Ligue 2. En attendant d’y voir plus clair sur les nouvelles ambitions du club forézien, le nouvel entraîneur des Verts Laurent Batlles va devoir remodeler un effectif décimé et en perte de confiance.

Pour ce faire, l’ancien milieu de terrain de l’OM pourra compter sur un renfort bienvenu en la personne de Jean-François Bédénik, promu la semaine dernière entraîneur des gardiens des professionnels avoir avoir été celui du centre de formation de l’ASSE. Pour Théo Vermot, cette promotion ne peut qu’être bénéfique à l’équipe de Batlles en vue d'une remontée immédiate.

« Au centre de formation de l’ASSE, j’ai eu Jef pendant toute une saison en 2017-2018. J’ai joué 7 matches avec la réserve entraînée par Batlles, on est monté en N2, a-t-il avoué au site Poteaux Carrés. J’ai aimé la collaboration avec Jef car c’est quelqu’un qui est bosseur et très à l’écoute. Ça marchait super bien entre lui et Laurent. Les deux hommes se connaissent vraiment bien et s’apprécient, ils ont la même vision des choses. Je suis convaincu que ce mode de fonctionnement va porter ses fruits et que leur nouvelle collaboration va faire avancer les choses. »

#ASSE Après le portier castelroussin Killian Le Roy et le gardien nantais Lenny Montfort, c'est au tour de Théo Vermot (Orléans, N1) de nous donner son avis sur Jean-François Bédénik, promu...https://t.co/mNYKnEM3GO — Poteaux Carrés (@poteauxcarres) June 12, 2022

Pour résumer Si le mercato estival n’est pas encore totalement lancé du côté de l’ASSE, Laurent Batlles pourrait avoir déjà reçu l’arrivée d'un renfort qui devrait booster ses premiers pas sur le banc de l’équipe première : Jean-François Bédénik.

Bastien Aubert

Rédacteur