ASSE – Mercato : Batlles prêt à jouer un mauvais tour à Puel !

On le sait, Claude Puel a deux priorités de recrutement cet été pour renforcer l'ASSE : un n°9 et un défenseur central. Et son idée, en défense, serait de faire revenir Pape Cissé, performant en fin de saison dernière. Le Sénégalais avait été prêté par Olympiakos, avec une option d'achat de 13 M€. Loin, très loin des possibilités de l'ASSE cet été.

Et si les Verts n'ont pas abandonné l'espoir de convaincre Olympiakos de revoir ses exigences à la baisse, L'Equipe dévoile ce lundi l'intérêt d'un autre club français : Troyes. « près six mois passés en prêt à Saint-Étienne durant la seconde partie de la saison dernière, Pape Abou Cissé pourrait rapidement revenir en France, indique en effet le site du quotidien. C'est le souhait des dirigeants de Troyes, qui ont érigé le longiligne défenseur de l'Olympiakos (25 ans, 1,97 m) en priorité. L'ESTAC est disposée à proposer 5 M€, avec divers bonus à la clé, pour convaincre l'Olympiakos, où l'international sénégalais reste sous contrat jusqu'en 2024. Les deux clubs sont toujours en phase de négociations. Cissé, lui, aimerait quitter la Grèce cet été et privilégie un retour en France. » A suivre, donc...