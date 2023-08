ASSE – Mercato : Batlles souhaite encore six départs et, au moins, une arrivée !

Si Jean-François Soucasse a annoncé que l'effectif de l'ASSE était à 90% celui qui serait là au 2 septembre et que les Verts cherchent encore un joueur offensif de couloir avant de boucler leur recrutement, Laurent Batlles souhaite, de son côté, que le dégraissage se poursuive.

Selon Peuple-Vert, le coach stéphanois a arrêté une liste de six indésirables dans laquelle figure trois défenseurs centraux (Mickaël Nadé, Saidou Sow, Abdoulaye Bakayoko). Maxence Rivera, qui n'a pas convaincu lors de la préparation, est invité à partir définitivement alors que Louis Mouton et Mathys Saban sont disponibles pour des prêts.

Bien qu'assez peu enflammé, le Mercato de Saint-Etienne est encore loin d'être terminé. Le Progrès précise de son côté ce jour qu'un deuxième joueur de couloir pourrait aussi débarquer dans l'éventualité où le départ vers l'Eintracht Francfort de Niels Nkounkou venait à se débloquer avant le 1er septembre.

Pour résumer

On en sait plus sur les plans de Laurent Batlles d'ici à la fin du Mercato de l'ASSE. Estimant son effectif trop fourni en défense et pas assez dans les couloirs offensif, il attend une arrivée devant et au moins trois départs derrière.