ASSE - Mercato : Batlles en dit plus sur l’avenir de Ghoulam

Après sa victoire sur Grenoble (3-1) vendredi, l'ASSE a été battue par Ajaccio hier (0-1). Mais Laurent Batlles a tout de même trouvé des motifs de satisfaction, et notamment la première période de son équipe qui a pourtant évolué avec une défense à quatre... où évoluait un certain Faouzi Ghoulam.

Si l’entourage du défenseur algérien a fait savoir hier qu’un retour à l’ASSE n’était pas à l’ordre du jour, Laurent Batlles a l’air moins catégorique. Le coach des Verts a laissé la porte entrouverte au défenseur algérien de 31 ans pour la suite de la saison en Ligue 2.

« Concernant Faouzi Ghoulam, il est dans la continuité de ce qu'on veut, a-t-il déclaré après le match. Il s'entraîne et on verra ce qu'il se passera de son côté et du nôtre. Il doit prendre des décisions sur son avenir et nous aussi. On va voir comment ça évolue. »