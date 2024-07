ASSE Mercato : Ben Old justifie son choix Sainté

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Après avoir déjà enregistrée l'arrivée de l'expérimenté Yunis Abdelhamid, l'AS Saint-Étienne a officialisé ce mardi la venue d'un joueur prometteur en la personne de Ben Old. Le Néo-Zélandais arrive en provenance de Wellington Phoenix.

Les premiers mots de Ben Old en Vert

Sur le site officiel des Verts, Ben Old s'est exprimé sur son arrivée dans le Forez, expliquant pourquoi il a décidé de rejoindre l'ASSE. "Je suis très heureux de rejoindre l'ASSE et de débuter un magnifique challenge pour moi et pour ma famille. Évoluer en Europe a toujours été un rêve, alors rejoindre un club comme Saint-Étienne avec une telle ferveur... Je vais découvrir le football français, mais l'ASSE est déjà pour moi un grand club, historique, avec de nombreux supporters. Je suis très fier d'en faire partie."

✍️ Welcome home, Ben Old ! 💚



Le Néo-Zélandais 🇳🇿 quitte son continent pour une première aventure en Europe et plus précisément dans le Forez, où il s'engage jusqu'en 2028 avec une option d'une saison supplémentaire ! 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 9, 2024

