ASSE – Mercato : Benkovic, Sarr... Le point sur le remplacement de Fofana

Si la vente de Wesley Fofana à Leicester (35 M€ + 5 M€ de bonus) a mis un peu de beurre dans les épinards à l'ASSE, les Verts ne disposent pas de gros moyens pour le remplacer. En conférence de presse, Claude Puel l'a bien fait comprendre : « Je m'opposais au départ de Wesley car il était très important pour nous et on n'avait pas les moyens de le remplacer. On n'aura pas plus de moyens suite à son départ. J'avais bien connaissance du projet avant d'arriver ici ».

Pour combler le départ du Marseillais, il faudra donc être inventif et convaincant pour vendre le projet. Il est d'ailleurs probable que l'AS Saint-Etienne se tourne finalement vers un prêt sec d'une saison. Ces derniers jours, plusieurs noms ont circulé dans le Forez mais beaucoup de dossiers s'annoncent compliqués (Bafodé Diakité de Toulouse notamment).

La venue de Benkovic paraît plus simple que Malang Sarr

Les Verts regardent beaucoup vers les bancs anglais pour trouver des jeunes défenseurs prêts à dépanner un an. Depuis 48 heures, le nom de Filip Benkovic (Leicester, 23 ans) revient avec insistance. Mais un autre ancien protégé de Claude Puel est aussi évoqué : Malang Sarr, qui a signé libre cet été à Chelsea en provenance de l'OGC Nice.

Comme l'a fait savoir l'ancien journaliste de Foot365 Ignazio Genuardi, le dossier Sarr s'annonce très concurrentiel. Les Blues sont ouverts à un prêt sec d'un an mais l'ancien Aiglon a des touches en Italie, du côté de la Sampdoria, au Portugal, au FC Porto et la Lazio de Rome tente de le faire signer avec une option d'achat. Sur ce dossier, l'ASSE est donc loin d'être favorite.