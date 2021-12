ASSE - Mercato : Beric de retour chez les Verts, ça fait débat !

Zapping But! Football Club Le journal de l'AS Saint-Etienne : Peut-on croire en des jours meilleurs?

Je vote pour !

« Je vote pour le retour de Robert Beric, ce qui n'étonnera personne ! Le Slovène avait déployé le tapis rouge à Claude Puel en inscrivant le but de la victoire contre Lyon (1-0) pour le premier match du Castrais, d'un splendide coup de tête, dans le temps additionnel, et je n'avais pas aimé la façon dont l'ancien manager des Verts l'avait « récompensé », en l'expédiant à Chicago. Depuis, on sait ce qu'il s'est passé pour l'ASSE et pour Puel, pire bilan de l'histoire du club. Pendant que ce dernier enchaînait les mauvais résultats et que l'équipe coulait à pic, Beric (30 ans) a inscrit 20 buts en deux saisons de MLS. Des stats qui montrent qu'il n'a rien perdu de ses qualités de finisseur.

Autres arguments pour un retour du Slovène : il connait le club, la majorité des supporters l'apprécient, ce qui est également le cas de Loïc Perrin, proche de lui, et il a déjà rendu de précieux services sur une demi-saison. Je veux parler de la saison 2017-18, quand il avait inscrit 7 buts en 15 matches entre janvier et mai pour participer à l'opération maintien de Jean-Louis Gasset. Enfin, je constate qu'au poste d'avant-centre, depuis son départ, personne ne s'est imposé. Ni Abi, ni Modeste, ni Krasso ni Ramirez. Seul Khazri a régulièrement fait trembler les filets. Et comme en plus le Tunisien ne sera pas là en janvier à cause de la CAN... »

Laurent HESS

Pas convaincu

« Si je pense qu'il est effectivement urgent de ramener de l'expérience dans l'effectif pour aller chercher un maintien au couteau, je ne suis pas convaincu que la meilleure solution soit de rappeler tous les anciens de l'ASSE disponibles. Déjà, quand on parle de Bakary Sako, dont l'ultime expérience à Chypre s'est soldée par un fiasco, je me pose beaucoup de questions.

Oui, les Verts n'ont pas de moyens et ne peuvent que ruser ou espérer quelques coups. Mais où en est réellement Robert Béric ? Le Slovène a quitté la MLS il y a deux mois. Son bilan dans le très faible championnat nord-américain ? 8 buts seulement en 33 apparitions cette saison. Léger.

Je ne doute pas que Robert Béric signerait des deux mains pour un retour dans le Forez, où il se plaisait beaucoup, mais je doute qu'il soit compétitif (ou d'un grand apport) dans une mission à court terme de six mois. Autant un défenseur d'âge avancé (comme Vitorino Hilton) peut compenser son âge et son manque de rythme par une lecture du jeu et un sens de placement sans failles, autant pour un attaquant de surface - qui dépend beaucoup du nombre de ballons qu'il peut recevoir de ses partenaires - j'ai plus de mal à voir la plus-value. On ne parle pas ici d'un Pierre-Emerick Aubameyang, qui a enquillé les buts des années durant en Bundesliga et en Premier League. Après, pour être honnête, je ne crois pas non plus au fantasme de la venue du Gabonais, mis à l'écart à Arsenal... »

Alexandre CORBOZ