ASSE - Mercato : Beric, les dessous de son vrai faux retour chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

Après les Etats-Unis et la MLS où il a inscrit 20 buts en deux saisons avec Chicago, Robert Beric (30 ans) s'apprête à poursuivre sa carrière en Chine. Le Slovène, très apprécié de Roland Romeyer, avait proposé ses services à l'ASSE. Mais le club forézien cherchait un autre profil d'attaquant, plus mobile. Il ne voyait en Beric qu'un possible joueur de complément, pour la fin du marché.

Pourtant, le club lui a fait une proposition, et même deux... « Il y a eu une volonté de le faire revenir, sous certaines conditions. On avait cette idée là, l'idée de faire un attelage avec lui », a confié Pascal Dupraz. Mais Beric, à qui l'ASSE n'a proposé qu'un contrat de quatre mois, a fait un autre choix... « On n'a pas réussi à se mettre d'accord. Il y avait une volonté commune, mais Robert a choisi un autre projet », a expliqué Loïc Perrin.

« Je souhaite de tout cœur le maintien des Verts en Ligue 1 ! »

Dans FootMercato, Beric a donné sa version des choses... « Même si mon aventure là-bas ne s’est pas terminée comme je l’aurais espéré il y a deux ans, j’ai énormément d’affection pour ce club mythique, pour les gens qui y travaillent et pour le maillot vert. L’AS Saint-Etienne restera toujours mon club de cœur, a-t-il expliqué. J’ai connu des moments difficiles, des déceptions mais aussi des moments forts et inoubliables dans le Chaudron comme ce but à la dernière minute du derby, avant mon départ… »

Et à lui d'ajouter... « La vérité est qu’après avoir été jusqu’à la fin de mon contrat à Chicago, je me suis effectivement posé la question de revenir à Saint-Etienne pour donner un coup de main et c’est vrai que j’ai fait cette démarche le mois dernier. Plusieurs semaines sont passées et, pour différentes raisons, je n’ai pas senti que j’étais la priorité du club qui avait sans doute d’autres idées à mon poste. Je n’en veux à personne et je n’ai pas envie de polémiquer, j’ai trop de respect et d’amour pour ce club. Je souhaite de tout cœur le maintien des Verts en Ligue 1 ! »

🚨 ALERTE BUTASSE ! 🚨

LE MAINTIEN POUR OUBLIER !

Humiliés en Coupe de France les Verts doivent maintenant sauver ce qui peut encore l'être : le maintien en L1 !

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/5SGuRg0v6H — But! Saint-Étienne (@ButASSE) February 1, 2022