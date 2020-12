ASSE - Mercato : Beric n'est pas le seul buteur qui donne tort à Puel

Incapable de s'imposer chez la lanterne rouge dijonnaise, l'ASSE a encore payée cash ses difficultés offensives en Bourgogne. Et l'absence d'un vrai numéro 9 dans son effectif cette saison. Tour à tour, Romain Hamouma, Wahbi Khazri, Denis Bouanga, Arnaud Nordin, Charles Abi, Jean-Philippe Krasso ont évolué en pointe, mais Claude Puel se cherche désespérément un buteur, un vrai.

Et de 5 buts pour Gueye avec Ostende

Pourtant, il en avait un, voire deux, à son arrivée à l'ASSE. On pense bien sûr à Robert Beric, poussé vers la sortie et transféré pour 1 M€ à Chicago en janvier. Le Slovène a inscrit 12 buts depuis son arrivée en MLS. Et un autre numéro 9 est en train de se rappeler au bon souvenir des Verts. Il s'agit de Makhtar Gueye. Auteur de 7 buts lors de son prêt à Nancy la saison passée, l'avant-centre sénégalais (23 ans), transféré pour moins d'1 M€ à Ostende cet été, a inscrit ce week-end, de la tête, son 5e but en 14 matches depuis son arrivée en Belgique. 5 buts, c'est autant que les deux meilleurs buteurs aqctuels de l'ASSE réunis, Romain Hamouma et Denis Bouanga...