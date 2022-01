ASSE – Mercato : Beric sort du silence et rétablit certaines vérités !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Evoqué avec insistance à l'ASSE, Robert Béric (libre, 30 ans) ne reviendra pas cet hiver chez les Verts. Si le Slovène – qui est libre depuis novembre et son départ des Chicago Fire - a bien proposé ses services à un club qui lui tient à cœur, ce dernier n'entend plus patienter indéfiniment en salle d'attente.

En effet, comme nous vous le révélions sur notre site, les dirigeants ligériens n'avaient fait de Robert Béric qu'un simple plan B et attendaient de signer un attaquant de stature internationale avant de rappeler leur ancien avant-centre en troisième attaquant.

Beric : « Je n'ai pas senti que j'étais la priorité du club »

Présenté par certains (L'Equipe notamment) comme un mercenaire qui a fait volte-face, Robert Béric a cette fois-ci choisi de ne pas se laisser trainer dans la boue. Dans un entretien à Foot Mercato, l'attaquant a livré ses vérités : « Ce qui est sorti dans la presse ne reflète pas la réalité. La vérité est qu’après avoir été jusqu’à la fin de mon contrat à Chicago, je me suis effectivement posé la question de revenir à Saint-Etienne pour donner un coup de main et c’est vrai que j’ai fait cette démarche le mois dernier. Plusieurs semaines sont passées et, pour différentes raisons, je n’ai pas senti que j’étais la priorité du club qui avait sans doute d’autres idées à mon poste. Je n’en veux à personne et je n’ai pas envie de polémiquer, j’ai trop de respect et d’amour pour ce club. Je souhaite de tout cœur le maintien des Verts en Ligue 1 », a-t-il glissé.

Désormais, c'est vers la Chine que son avenir devrait s'écrire même si Robert Béric n'a – officiellement – pas fait son choix : « J’ai reçu plusieurs propositions pour rester aux Etats-Unis, revenir en Europe ou découvrir de nouveaux horizons comme en Chine, qui est une piste qui pourrait se concrétiser. La fin de mercato approche, je vais décider de mon avenir dans les toutes prochaines heures ».