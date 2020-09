ASSE – Mercato : Bernard Caïazzo prend position dans le dossier Fofana !

Si Wesley Fofana veut quitter l'AS Saint-Etienne pour rejoindre Leicester City, Claude Puel reste droit dans ses bottes pour l'instant et met son véto à un départ de son jeune défenseur, sous contrat dans le Forez jusqu'en juin 2024.

Puel a les pleins pouvoirs … en connaissance de cause

Face à cette situation, le Manager général des Verts auraient pu se sentir esseulé, surtout que les offres commencent à atteindre des montants très surprenants (35 M€). Il n'en est rien. Sur le plateau de Téléfoot ce dimanche soir, Bernard Caïazzo a conforté son coach dans le choix de bloquer Fofana.

« En Europe, il n'existe aucun club où le coach est membre du Directoire. Chez nous, Claude Puel est membre du Directoire. Cela veut dire que, quand on se réunit et qu'on parle marketing, finances et pas que football, le coach assiste à ça. Il écoute et donne son avis. Il est plus qu'un manager général. C'est un choix délibéré. Le coach, c’est la deuxième ou troisième personne la plus d’importante d’un club. C’est honorer le métier même de coach que de donner ses attributions aux coachs qui le souhaitent et qui sont capables d’exercer la fonction », a glissé le président du Conseil de Surveillance des Verts.