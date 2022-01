ASSE - Mercato : Bernardoni rejoint les Verts (officiel)

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

"Ce mercredi après-midi, l’AS Saint-Étienne et Angers SCO ont conclu un accord concernant le prêt sans option d’achat de Paul Bernardoni (24 ans). Le gardien de but international espoir français participera ainsi à la fin de cette saison 2021-2022 sous le maillot Vert", a indiqué le club stéphanois dans un communiqué.

🚨 ALERTE BUTASSE ! 🚨

DES SOURIRES EN 2022 ! 😁

On espère voir des sourires sur les visages de Dupraz et ses joueurs le plus longtemps possible !

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/cd0YoZg5oJ