ASSE – Mercato : Bilal Benkhedim n'est vraiment pas rancunier envers les Verts !

Qui aurait pu l'imaginer il y a trois ans, lorsqu'il brillait en finale de Coupe Gambardella au Stade de France ? Avec un but et une passe décisive pour Charles Abi, Bilal Benkhedim avait éclaboussé le SDF de son talent. Auteur de 23 buts avec les U17 et les U19 en 2017-18, le natif de Bagnols sur Cèze était promis à un bel avenir chez les Verts, qui l'avaient fait signer son premier contrat professionnel alors qu'il n'avait pas encore 17 ans. Lancé dans le grand bain de la L1, Benkhedim avait confirmé ses belles promesses l'espace de quelques matches, fin 2019, l'espace d'un match de L1 à Strasbourg ou d'une victoire en Coupe de la Ligue à Nîmes, où il avait inscrit son premier but chez les pros. Mais la suite fut moins brillante. Oublié par Claude Puel, le milieu offensif n'a quasiment plus été appelé en équipe première lors des deux dernières saisons. Le tournant pour lui aura été la signature d'Adil Aouchiche, d'un an son cadet, à l'été 2020.

« Je n'en veux pas à l'ASSE »

« Tout ce que je peux dire, c'est que tout bascule dans le club pour moi il y a deux ans, a-t-il confié à Actufoot. Maintenant, c'est du passé. Mais en ce qui me concerne, je n'ai pas eu de mauvais comportement ou d'accrochage avec le club. Je me suis réfugié dans le travail. C'est blessant mais c'est comme ça. Je n'en veux pas à l'ASSE. J'ai toujours été là pour ce club et ils m'ont toujours apprécié ». Pas rancunier, Benkhedim, alors qu'il vient de passer les deux dernières saisons en N3... Ce qu'il doit à son refus de prolonger, alors qu'il entrait dans la dernière année de son contrat. « En début d'année dernière, le club m'a proposé de prolonger pour ensuite envisager un prêt dans la foulée. Finalement, ça ne s'est pas fait, et quand tu ne prolonges pas, le club n'est pas très content... Arrivant en fin de contrat, je n'étais plus dans les plans. Nous ne nous sommes pas entendus. Je n'ai pas fait la grosse tête en disant que je veux ci ou que je veux ça. Mais sur certains détails, les négociations bloquaient et ça ne s'est pas fait. Ils m'ont fait comprendre que lorsque tu es joueur sur sa dernière année de contrat, et que tu ne t'es pas entendu avec le club pour une prolongation, tu ne jouerais pas avec les pros les week-ends ».

« Un bon projet, que ce soit en Ligue 2 ou en Ligue 1, me plairait »

Pourtant, Arnaud Nordin était dans le même cas de figure et cela ne l'a pas empêché de jouer en L1, mais l'essentiel est ailleurs maintenant pour Benkhedim, qui veut rester positif et se tourner vers l'avenir. « J'espère évoluer le plus haut possible. Je n'en demande pas beaucoup. Un bon projet, que ce soit en Ligue 2 ou en Ligue 1, me plairait. J'ai confiance en moi, et je sais que je peux apporter de bonnes choses à une équipe. Après, ce sont des évènements que l'on ne contrôle pas vraiment. En tout cas, de mon côté, je me tiens prêt et je m'entraîne tous les jours pour ça. Je ne me mets pas de frein. Je laisse toutes les portes ouvertes. Si c'est à l'étranger que je dois poursuivre ma carrière, ça ne me fait pas peur. En tout cas, en France ou à l'étranger, je vois mon départ de Saint-Étienne comme un tremplin. » Dans cette attente, c'est à l'INF, avec les joueurs au chômage, que Benkhedim se prépare à rebondir.