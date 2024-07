ASSE Mercato : Boakye en route pour le Forez !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Yunis Abdelhamid (ex-Stade de Reims) est pour l'heure la seule recrue de l'ASSE mais son Mercato devrait s’accélérer assez vite. Plusieurs pistes sont menées de front. L'ASSE discute notamment avec Matthieu Udol le latéral gauche du FC Metz, avec Zuriko Davitashvili le Géorgien des Girondins de Bordeaux, et avec Ben Old, le Néo-zélandais de Wellington Phoenix, qui dont la signature devrait intervenir sous peu. Elle s'intéresse aussi à Augustine Boakye, le milieu offensif ghanéen de Wolfsberger. Et selon Foot Mercato, l'affaire est en bonne voie.

Il est attendu dès cette fin de semaine

"Selon nos informations, un accord est quasi total entre les différentes parties. Les Verts vont débourser 3 M€ plus 2 M€ de bonus pour s’offrir le Ghanéen qui doit prendre l’avion cette semaine pour atterrir en France", annonce en effet le média. Avec Ben Old, Boakye fait partie des priorités ciblées par les deux nouveaux experts de la data qui ont intégré le club du Forez, Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld, les bras droits d'Ivan Gazidis, nouveau président du club.

