ASSE - Mercato : Bordeaux arrive dans un dossier chaud de Batlles !

Football Club ASSE : Les verts peuvent-ils éviter les barrages ?

L'information est donnée ce soir par l'Equipe. Et elle concerne le mercato de l'ASSE et des Girondins de Bordeaux. De retour d'un prêt à Leganés, et appartenant au club de Troyes, Jimmy Giraudon est dans le viseur de plusieurs clubs de Ligue 2, dont les Verts et les Bordelais.

Selon le quotidien, la décision du joueur devrait être connue dans les 48 heures. A suivre, donc.

Benjamin Danet

Rédacteur