ASSE - Mercato : Bouanga a balayé à sa victime préférée !

Champion de MLS à son arrivée au Los Angeles FC, Denis Bouanga est une véritable machine à marquer depuis qu'il a quitté l'ASSE pour rejoindre la Californie. Sacré meilleur buteur de la saison, le Gabonais en est à 36 buts en 8 mois. Et la nuit dernière, il en encore fait trembler les filets.

Bouanga a inscrit le but de la victoire de Los Angeles à Vancouver (1-0), son 4e but en trois matches face à la franchise canadienne, le 7e depuis son arrivée en MLS. En trompant le gardien japonais dYohei Takaoka sur penalty, il a qualifié le Los Angeles FC pour les demi-finales de la Conference Ouest.

🚨 BUT SAINTÉ FAIT SON RETOUR ET AU FORMAT MENSUEL !



MAG NUMÉRO #2



🔥 Larsonneur Monsieur Plus 🔥



🏟️ Supporters : Sainté aime-t-elle toujours l’ASSE ?

👴 Ancien : Merchadier

🧤Le gardien des Verts étincelant



Abonnez-vous juste ici ➡️ https://t.co/GbqecuP3Hc pic.twitter.com/b34sbn66du