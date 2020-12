ASSE - Mercato : Bouanga demande à Puel de revoir ses plans

Après Mathieu Debuchy, Denis Bouanga ! La semaine dernière, le capitaine des Verts avait déclaré en conférence de presse qu'il aimerait bien voir des renforts débarquer cet hiver. Son partenaire Denis Bouanga n'a pas dit autre chose cet après-midi lors d'un entretien diffusé sur Téléfoot. Sauf que l'attaquant gabonais a précisé qu'il aimerait des arrivées de joueurs expérimentés (avant de parler des jeunes) alors que ce n'est clairement pas le plan de son manager, Claude Puel.

"On a besoin de joueurs d'expérience"

« L’ASSE aurait-elle besoin de renforts cet hiver ? Oui, on a besoin de joueurs d’expérience ou de plus jeunes pour ramener un peu de fougue dans cette équipe. Après, je sais qu’on a l’expérience et la capacité pour remonter au classement. Mais oui, personnellement, je serais content si des joueurs arrivaient. »

Denis Bouanga devrait faire attention car lui qui n'a pas marqué depuis la mi-septembre et la victoire à Marseille pourrait faire les frais du recrutement de joueurs offensifs…