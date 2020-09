ASSE - Mercato : Bouanga, Fofana, Benkhedim... le marché des Verts s’enflamme !

C’est avec la manière que l’ASSE est entrée dans cette saison 2020-2021. Hôtes du FC Lorient, les Verts ont fait preuve d’une maîtrise collective et d’un froid réalisme en attaque pour dominer des Merlus (2-0) beaucoup moins frétillants que la semaine dernière contre le RC Strasbourg (3-1).

L’ASSE veut prêter Benkhedim

Claude Puel a tiré plusieurs motifs de satisfaction de cette victoire même s’il n’a pas voulu trop s’enflammer. Il réserve peut-être ses bons sentiments pour la suite du mercato. Actifs cet été, les Verts pourraient l’être tout autant d’ici au 5 octobre, date de clôture du marché. Notamment dans le sens des départs. Foot Mercato avance par exemple que l’ASSE veut prêter Bilal Benkhedim.

Bouanga ne veut pas bouger, Trabzonspor se renseigne sur Fofana

Âgé de 19 ans, le milieu offensif formé au club pourrait être prêté avant la fin du mercato afin qu'il accumule plus de temps de jeu. Les Verts comptent sur lui à l’avenir. L’intéressé est sous contrat jusqu'en 2022. Autre cas plus sensible : Denis Bouanga. Invité hier sur la chaîne Téléfoot, l’ancien homme fort du FC Lorient a réfuté l’idée d’un départ : « Moi, ça m’est égal qu’un autre club soit intéressé. Pour l’instant, je suis focus sur Saint-Étienne. » Cela tombe bien puisque le président de l’OGC Nice Jean-Pierre Rivère a déclaré ne pas être intéressé par le Stéphanois. Enfin, l’insider Gael42 a glissé que Trabzonspor s’intéressait de près à Wesley Fofana. Il s’agit d’une simple prise d’intérêt, sans offre formulée par le club turc.