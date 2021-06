ASSE – Mercato : Bouanga, Neyou, Nordin, Moukoudi, Trauco... quels Verts sacrifiés cet été ?

Zapping But! Football Club ASSE : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021 des Verts

Cet été encore, l'ASSE devra vendre certains de ses meilleurs éléments afin d'équilibrer ses comptes. Mais le désir de Claude Puel est d'éviter un nouveau Cas Saliba ou Fofana, en gardant ses meilleurs jeunes. Le club forézien pourrait donc s'orienter vers la vente de joueurs un peu plus confirmés. Même s'il lui reste deux ans de contrat, Denis Bouanga fait partie de ces joueurs susceptibles de quitter l'ASSE cet été. La deuxième saison du Gabonais a été moins aboutie et il a perdu la confiance et son sourire. Même s'il a mieux fini, à l'image de l'équipe, l'ancien nîmois ne serait pas contre l'idée de changer d'air.

Neyou et Bouanga déjà sollicités

Moukoudi, Gourna, Neyou et Bouanga fêtent un but Credit Photo - Icon Sport

Plusieurs clubs français et étrangers se seraient déjà renseignés. Bouanga jouit notamment d'une belle côte du côté du RC Lens. Selon la presse grecque, Olympiakos est également intéressé et un échange avec Pape Cissé, prêté cette saoson par le club du Pirée, est évoqué. Autres joueurs susceptibles d'être transférés par l'ASSE cet été : Yvan Neyou, Anaud Nordin, Harold Moukoudi et Miguel Trauco. Avec Neyou et Moukoudi, les dirigeants stéphanois pourraient faire de jolies plus-vales puisque les deux internationaux camerounais étaient arrivés à moindres coûts. Neyou serait notamment dans le viseur de Lens, de Rennes et de clubs étrangers. Moukoudi, lui, jouit d'une bonne côte en Angleterre depuis son prêt à Middlesbrough.

Quant à Trauco, sa situation contractuelle impose à l'ASSE de le prolonger ou de le vendre. Proche d'Olympiakos l'été dernier, le Péruvien aurait des touches en Espagne. Flamengo envisagerait aussi son retour à Rio. Enfin, Nordin n'a plus qu'un an de contrat et il rechigne à prolonger. Si aucun accord n'est trouvé prochainement, une vente pourrait se profiler. Le petit attaquant aurait des touches en France et avec un club allemand.