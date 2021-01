ASSE – Mercato : Boubacar Fall n'était pas ciblé que par l'OM

Première recrue hivernale de l'ASSE, le gardien Boubacar Fall (19 ans) a fait part de ses impressions et de ses ambitions après avoir signé un premier contrat professionnel de trois ans chez les Verts. « Je suis très heureux d’avoir signé ce premier contrat professionnel, a soutenu le jeune portier sénégalais. Je suis d'autant plus heureux de signer à l'AS Saint-Étienne que ce club a déjà accueilli de grands joueurs sénégalais. Je suis fier de marcher sur les traces de Moustapha Bayal Sall que je connais et qui m'a dit beaucoup de bien de Saint-Étienne. J'espère être à la hauteur de la confiance du coach et des dirigeants. Ici, toutes les conditions sont réunies pour que je poursuive ma progression. »

Puel : « Il a un très gros potentiel »

Selon Claude Puel, l'ASSE prépare l'avenir avec Fall. « Il n'y aura pas de changement dans la hiérarchie pour l'instant, a commentté le coach des Verts. C'est un jeune joueur. Il apportera ses qualités. Il lui faudra un temps d'adaptation, surtout à cette période là avec le froid. Mais il a un très gros potentiel. C'est un élément en devenir. Il correspond bien à ce qu'on veut faire. Il n'est pas prêt de suite mais on va travailler pour le futur. » L'entraîneur des gardiens André Biancarelli abonde dans le même sens : « C'est un bon potentiel. Il est grand et il se sert de son amplitude, c'est ça qui est important. Il va vite au sol, il a encore quelques gestes qui pourront le faire avancer mais il a déjà de bonnes qualités naturelles. C'est un bosseur. Je m'attache beaucoup à ce que j'ai vu, à ce que les personnes qui le connaissent ont pu me dire. Il a une très bonne mentalité, c'est un travailleur, c'est l'essentiel. » Conseillé par Jody Viviani, présent à ses côtés à L'Etrat lors de la signature de son contrat, Fall (1,98m) avait été approché ces dernières semaines par l'OM, Strasbourg et Montpellier.