ASSE - Mercato : Bouchouari lie son avenir à la Ligue 1

Benjamin Bouchouari et l’ASSE, c’est une affaire qui roule. Arrivé dans le Forez en juillet 2022, le milieu de terrain marocain est une pièce essentielle du dispositif de Laurent Batlles et il souhaite le rester encore longtemps. Surtout si les Verts ont la bonne idée de remonter en Ligue 1.

« Si tu montes en Ligue 1 avec Saint-Étienne... »

« Si tu montes en Ligue 1 avec Saint-Étienne, tu as déjà tout, tu es déjà bien installé. Tu as les supporters, tu as le stade, le Centre, l’environnement que tu connais, a-t-il analysé sur le site EVECT. Quand tu as déjà tout ici, pourquoi prendre le risque d’aller ailleurs ? »

