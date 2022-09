ASSE – Mercato : Bouchouari revient sur ses contacts de l'été

Zapping But! Football Club L'AS Saint-Etienne : Pourquoi faut-il installer Green sur la durée ?

Pour DM Sport, le média sportif marocain francophone, Benjamin Bouchouari a expliqué pourquoi il avait choisi de rejoindre l'ASSE alors qu'il avait plusieurs sollicitations. « Il y avait beaucoup de clubs intéressés, que cela soit au Portugal, en France, en Italie ou encore aux Pays-Bas, a soutenu l'ancien joueur de Roda. Je n’ai jamais eu de réelles préférences pour un championnat mais le projet sportif de Saint-Étienne m’a beaucoup plu et j’ai ressenti qu’il allait me faire confiance. En plus, il s’agit d’un très beau club avec une très grande histoire en France, c’est pour cela que j’ai choisi les Verts. »

Il vise le Maroc

Et au petit milieu de terrain d'ajouter... « L’un de mes plus grands objectifs est de jouer un jour pour le maillot rouge et vert. C’est une fierté de porter les couleurs du Maroc et représenter le plus beau pays du monde. »