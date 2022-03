ASSE - Mercato : Boudebouz lâche un indice sur son avenir et envoie un message à l’OM

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Ryad Boudebouz fait partie des joueurs de l’ASSE qui ne déçoivent pas souvent depuis que l’opération maintien a été décrétée en urgence par Pascal Dupraz fin 2021. L’international algérien l’a encore démontré hier soir contre l’ESTAC malgré le score final décevant pour les Verts (1-1).

« Il faut savoir ne pas perdre quand tu ne peux pas gagner. Après on perd 1-0, on arrive à revenir au score. Il faut savoir aussi se satisfaire d’un point partagé parce que Troyes n’a pas démérité, a-t-il analysé au micro de Prime Vidéo. Le coach nous a dit la mi-temps que si on voulait revenir au score il fallait être plus juste techniquement, et il faudra s’améliorer sur ce point-là. » Le milieu de terrain de 32 ans a confirmé la bonne entente dans le vestiaire de l’ASSE.

« J’espère que ça sera encore plus beau contre l’OM »

« Le groupe a toujours été très soudé, aujourd’hui encore plus que jamais. Surtout qu’on a des bons résultats derrière. On sait qu’on doit encore en gagner 4 à peu près pour se maintenir. J’espère que ça va être rapidement parce qu’on a fait beaucoup d’efforts et on en fait au quotidien pour gratter ces points, a-t-il expliqué. Les supporters ? C’est magique pour nous les joueurs. Surtout dans les moments difficiles, ils nous encouragent tout le match et on tient à les remercier. J’espère que ça sera encore plus beau contre l’Olympique de Marseille. »

Interrogé enfin sur son avenir à la fin de son contrat en juin, Boudebouz reste calme. « On n’a pas encore discuté. Personnellement j’ai envie de remplir cette mission : maintenir le club, a-t-il poursuivi. Après il y aura des vacances pour voir l’avenir et franchement je ne me prends même pas la tête, je n’y pense pas, il y aura bien des opportunités qui vont arriver. Saint-Etienne ça peut être une opportunité ? Bah évidemment ! »

Pour résumer Auteur d’une prestation individuelle très honorable vendredi contre l’ESTAC en ouverture de la 29e journée de Ligue 1 (1-1), Ryad Boudebouz (32 ans) s'est notamment exprimé sur son avenir au mercato estival avant de lancer le choc contre l'OM.

Bastien Aubert

Rédacteur