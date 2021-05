ASSE - Mercato : Buisine a repéré un leader marquant au LOSC

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

Le Stade de Reims va perdre gros cet été. S’il a attiré Oscar Garcia sur son banc, le club champenois a laissé filer David Guion et son adjoint Stéphane Dumont. Le premier est libre alors que le second a signé à l’En Avant de Guingamp en tant qu’entraîneur principal.

Cette grande première ne surprend aucunement Jean-Luc Buisine, qui a eu l’honneur de croiser la route de ce même Dumont lorsque celui-ci était encore un défenseur du LOSC. L’aura de leader de l’ancien protégé de Claude Puel l’avait particulièrement marqué.

« Il était un modèle, c'est un amour de mec »

« À Lille, parfois, on lui demandait d’intervenir auprès des jeunes du centre de formation. Il était aussi un modèle. C’est un amour de mec, a expliqué le responsable de la cellule recrutement de l’ASSE au Télégramme. Ce qui ne l’empêche pas d’être un gros compétiteur. Quand il fallait y aller, il ne se cachait pas. Jamais je ne l’ai vu avoir une prise de bec avec un coéquipier ou qui que ce soit. Il a reçu une très bonne éducation, il est très respectueux. Guingamp et l’esprit breton, ça lui correspond. C’est quelqu’un de foncièrement sincère. Là-bas, c’est souvent blanc ou noir et Stephan est un peu comme ça aussi. »