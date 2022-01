ASSE – Mercato : Buisine est-il en cuisine ?

Zapping But! Football Club L'AS Saint-Etienne : La question du jour

Pas simple de diriger le recrutement de l'ASSE, alors que le club est sans le sou... C'est la mission qui a été confiée à Jean-Luc Buisine il y a bientôt deux ans. Claude Puel avait alors poussé David Wantier vers la sortie pour faire appel à l'ancien responsable du recrutement du Stade Rennais et du LOSC, qu'il avait connu chez les Dogues. Mais un constat s'impose aujourd'hui : très peu de recrues stéphanoises sont estampillées Buisine...

Il a du mal à recruter, mais aussi à dégraisser

Ce dernier doit il est vrai composer avec des moyens limités, mais aussi avec certaines ingérences. Il y a un an, Roland Romeyer avait ainsi plombé un dossier sur lequel Buisine avait bien avancé : celui du transfert de l'Egyptien Mostafa Mohamed. C'est lui qui pilotait les négociations, et qui avait tenté de rattraper le coup auprès du board de Zamalek, froissé par l'interview de Romeyer à la télé égyptienne. En vain. L'ASSE s'était alors tournée vers Anthony Modeste... proposé par Serge Recordier, un proche de Puel. Un flop, comme Panagiotis Retsos, proposé par Buisine. Cet échec grec a refroidi un peu plus les relations entre Puel et son responsable du recrutement, déjà fraiches. Buisine, qui ne vit pas à Saint-Etienne et dont les visites au club sont très rares, avait éprouvé de grandes difficultés à travailler l'été dernier, Puel refusant systématiquement les joueurs proposés. Et plombant même certains dossiers qu'il avait validés, à l'image de l'arrivée de Valère Germain. Alors que Buisine et l'attaquant s'étaient mis d'accord sur un contrat de trois ans à 70 000 € mensuels, Puel avait voulu revoir les termes du contrat en ne proposant qu'un an et un salaire de 50 000 €...

Puel ne lui faisait plus confiance, les joueurs ne le connaissent pas

De sources internes, Buisine a vu le départ de Puel comme un soulagement. Surtout que le club lui a maintenu sa confiance, au moins pour gérer ce Mercato hivernal, avec un Pascal Dupraz qui l'a conforté. « On travaille sur le Mercato de façon collégiale et la cellule de recrutement est partie prenante. Jean-Luc Buisine a fait ses preuves depuis longtemps. On peut s'appuyer sur lui. On compte sur son expertise », a indiqué Dupraz début janvier. Pourtant, le Savoyard n'a pas retenu Ignacio Ramirez, seule recrue verte de l'été dernier, et il n'a pu que constater le manque de condition de Joris Gnagnon, que Buisine connaissait de Rennes... Après les arrivées de Gnagnon, Sako, Bernardoni et Thioub, et en attendant celle d'Eliaquim Mangala, il reste quinze jours à l'ASSE pour se renforcer et trouver les trois profils recherchés par Dupraz. Mais aussi pour dégraisser. Car si Jean-Louis Gasset avait bien renforcé l'équipe lors de la dernière opération maintien des Verts, il y a quatre ans, avec les arrivées de Debuchy, M'Vila et Subotic, le retour de prêt de Beric, David Wantier avait fait un un peu de place, et beaucoup de bien, en parvenant à faire partir des éléments comme Söderlund, Diony, Dabo, Maïga et Lacroix... Buisine en aurait besoin pour retrouver un peu de crédit, plusieurs griefs lui étant reprochés. Inconnu des joueurs, qui n'ont pour la plupart jamais eu l'occasion de discuter avec lui, l'ancien lillois ne jouit pas d'une bonne côte auprès des agents. Certains s'étonnent en effet de son manque d'idées, voire son manque de réseau, hormis ses attaches gardées à Rennes. Or, pour un responsable du recrutement...

Précision : Aucun des 2 présidents n’était présent à Geoffroy-Guichard hier pour assister à la nouvelle défaite des Verts.#ASSE pic.twitter.com/hGiNl2DmMv — 𝑺𝒂𝒊𝒏𝒕𝒆́ 𝑰𝒏𝒔𝒊𝒅𝒆 (@SainteInside) January 16, 2022