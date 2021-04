ASSE - Mercato : buteur, passeur décisif, homme du match... un banni de Puel frappe fort !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

La saison vient à peine de reprendre en Major League Soccer et, déjà, Robert Beric a frappé. Poussé vers la sortie de l’ASSE en janvier 2020, l’attaquant slovène a bien rebondi du côté de Chicago et poursuit sur sa lancée. Ce week-end, le joueur âgé de 29 ans a ainsi été buteur puis passeur décisif contre New England.

Robert Beric revit en MLS

Cela n’a toutefois pas suffi à son équipe pour remporter sa première victoire de la saison (2-2)... mais assez pour mettre sur orbite un Beric déjà friand de statistiques. Mieux, l’ancien buteur des Verts a été élu homme du match !