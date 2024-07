ASSE Mercato : c'est officiel pour Ben Old !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Pendant la demi-finale entre la France et l'Espagne, l'ASSE a tweeté qu'en raison du décalage horaire, elle reportait une information à la mi-temps du choc. Une fois le moment venu, elle a posté une vidéo dans laquelle on voit un artiste stéphanois peindre un portrait et il s'avère que c'est celui de Ben Old, qui vient lui serrer la main, habillé du nouveau maillot des Verts. L'ailier néo-zélandais (21 ans) est la deuxième recrue stéphanoise de l'intersaison. Il s'est engagé jusqu'en 2028, avec une année supplémentaire en option.

