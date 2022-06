ASSE - Mercato : c'est officiel pour Giraudon !

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Les verts préparent-ils le mercato d'été ?

"Jimmy Giraudon signe à Saint-Etienne ! Après 6 saisons et 185 matchs sous les couleurs troyennes, le défenseur de l'ESTAC s’en va poursuivre sa carrière dans le Forez. Bonne chance dans ta nouvelle aventure Jimmy et merci pour tes belles années dans l'Aube !", a indiqué le club troyen sur ses réseaux sociaux. Après Dylan Chambost et Anthony Briançon, le défenseur central français de 30 ans devient donc la troisième recrue estivale des Verts.

Fabien Chorlet

Rédacteur