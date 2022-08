ASSE - Mercato : c'est officiel, Camara quitte les Verts pour Brest !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

"Ce vendredi, l'ASSE et le Stade Brestois 29 sont parvenus à un accord concernant le prêt avec option d'achat de Mahdi Camara (24 ans). Le milieu de terrain de 24 ans, formé au Centre sportif Robert-Herbin depuis 2013 et devenu professionnel en 2018, a disputé 105 rencontres, connu l'Europa League et disputé une finale de Coupe de France sous le maillot Vert depuis son premier match pro avec l'ASSE en 2017. L’AS Saint-Étienne lui souhaite pleine réussite en Bretagne", a annoncé le club du Forez dans un communiqué.