ASSE - Mercato : c'est officiel pour Tardieu, ses premiers mots en Vert

Comme prévu, Florian Tardieu est la nouvelle recrue estivale de l'ASSE. Arrivé en début d'après-midi à L'Etrat, le milieu de terrain a paraphé son contrat de deux ans ce jeudi. L'ASSE officialise son arrivée.

Des départs sur le point d'être officialisés

"Je suis très heureux de rejoindre ce club mythique. J’ai hâte de jouer mes premières minutes sous ses couleurs, de connaître ce public. Je vais me donner à 300%, apporter ma grinta et mon expérience à ce groupe. J’ai très envie de jouer, je n’attends que ça !" Le joueur était ciblé par Laurent Batlles depuis un an. D'autres annoncent devraient suivre, dans le sens des départs, et ce dès ce soir...

