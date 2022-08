ASSE – Mercato : ça coince à nouveau pour Touzghar chez les Verts !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Bien renseigné sur le Mercato aubois, L'Est-Eclair met également les « ola » sur les chances de Touzghar de signer à Saint-Etienne. Si la tendance est bien à un départ et que l'ancien Auxerrois et Lensois a sollicité un rendez-vous avec son président Aymeric Magne, aucune décision ferme n'a encore été prise sur le dossier.

Comme révélé hier soir pour Foot Mercato, quelques coups de freins sont intervenus sur le dossier de l'attaquant tunisien. Le site internet affirme que c'est le président délégué des Verts Jean-François Soucasse qui a stoppé l'opération. Sans qu'on sache si le problème était dans la libération de Touzghar par Troyes, du joueur et de son entourage réticents à jouer les doublures en L2 ou dans la volonté de Laurent Batlles de faire revenir le buteur qui lui avait rendu tant de service en 2020-21 (16 buts).

Touzghar à l'ASSE, c'est flou !

D'accord avec l'ASSE hier midi pour un contrat d'un an + une année en option, Yoann Touzghar (ESTAC, 35 ans) n'est plus certain de rejoindre les Verts sans que l'on sache réellement le point d’achoppement du dossier...