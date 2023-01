ASSE – Mercato : ça s'agite en MLS pour un défenseur des Verts !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

S'il est apparu à 11 reprises cette saison en Ligue 2 (790 minutes jouées), Mickaël Nadé n'est pas considéré par Laurent Batlles comme un joueur indispensable à l'ASSE sur la deuxième partie de saison. D'ailleurs, au club, on ne s'opposera pas au départ de l'ancien joueur de Quevilly-Rouen s'il trouve un nouveau point de chute.

Nadé a beaucoup de sollicitations

Comme Abdoulaye Bakayoko, Jimmy Giraudon ou encore Saïdou Sow, Nadé ne sera pas retenu en cas d'offres. Pour l'heure, il n'y a que des prises de renseignements mais elles sont très nombreuses pour le natif de Sarcelles.

Citant des sources américaines, Peuple-Vert évoque deux clubs de MLS (D1 américaine) au moins – les franchises de Charlotte (qui doit faire face au décès tragique de l'ancien joueur de Tottenham Anton Walkes) et New York City – ainsi que des touches en Turquie et en Russie. Concernant les défenseurs centraux, Loïc Perrin cherche à en recruter un et le premier qui aura une proposition satisfaisante partira. Mickaël Nadé est, à ce jour, le mieux placé.