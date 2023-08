ASSE – Mercato : ça s'agite pour un indésirable de Laurent Batlles !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Auteur d'une bonne saison au Puy (National 1), Maxence Rivera (21 ans) n'est pas parvenu à convaincre Laurent Batlles durant la préparation de l'ASSE et l'attaquant, sous contrat jusqu'en juin 2024, se dirige de plus en plus vers un départ.

De nombreux clubs sur Rivera

Outre le FC Annecy, qui envisage de le faire venir en cas de repêchage en Ligue 2, Rivera aurait d'autres options pour son avenir. Selon Le Progrès, l'attaquant formé à L'Etrat aurait des touches dans d'autres formations de Ligue 2, en National 1 mais également dans les divisions inférieures en Espagne et en Italie.

Du côté de l'ASSE, la donne est assez claire : s'il veut une nouvelle fois être prêté, Maxence Rivera devra prolonger son contrat.

