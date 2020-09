ASSE - Mercato : ça s'anime chez les Verts... pour les départs

La semaine dernière a été agitée à l'ASSE, niveau Mercato. Comme prévu, les dirigeants stéphanois ont d'abord laissé partir Loïs Diony. Libéré de sa dernière année de contrat, l'attaquant a rejoint Angers avec un contrat de trois ans. L'ASSE n'a pas pu obtenir la moindre indemnité de transfert de la part du SCO, mais elle a tout de même négocié un intéressement en cas de revente. Arrivé en 2017, comme Diony, sans parvenir à s'imposer lui non plus chez les Verts, Assane Diousse, lui, passera la saison en Turquie, prêté à Ankaraguçu. Un départ qui n'a toutefois pas encore été officialisé ce début de semaine par l'ASSE, contrairement au club turc, via son président.

L'ASSE suit plusieurs défenseurs

Autre départ officialisé ce lundi, celui de Yann M'Vila. Après avoir passé la visite médicale en début de week-end, le milieu de terrain a été libéré de ses deux dernières années de contrat pour permettre sa signature avec le club du Pirée. Un départ qui permet à l'ASSE d'alléger sa masse salariale, et qui pourrait faciliter l'arrivée d'un ou deux derniers joueurs d'ici au 5 octobre. Les profils souhaités par Claude Puel sont connus de longue date : le Manager stéphanois vise un attaquant et un latéral gauche. Le contact a été établi avec Vincent Aboubakar, qui pourrait être libéré de son contrat au FC Porto.

Aboubakar, Giannoulis, des dossiers qui s'enlisent

Mais le Camerounais est aussi dans le viseur du FC Nantes, de Besiktas et de Fenerbahce. Autre dossier compliqué : celui de Dimitrios Giannoulis, le défenseur du PAOK Salonique, qui intéresse plusieurs autres clubs dont Bologne, Rennes et Newcastle, et que le PAOK, qui demande 5 M€, n'entend pas libérer alors qu'il est toujours en lice pour les qualifications à la phase de groupes de Ligue des champions. Le Rennais Lilian Brassier, suivi depuis le début de l'été, a quant à lui été prêté à Brest. Une autre piste mène à Arthur Zagre (Monaco), alors que deux nouveaux noms sont évoqués pour palier l'éventuel départ de Wesley Fofana, désireux de rejoindre Leicester : ceux de Bafodé Diakité, le jeune défenseur de Toulouse (19 ans), et de Carlos Cuesta, le Colombien de Genk (21 ans).