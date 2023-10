ASSE : ça se gâte vraiment pour Nkounkou à Francfort

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Poteaux Carrés fait le point sur la situation de Niels Nkounkou à Francfort. Et ce n'est pas un bon moment pour le joueur, acheté 7 M€ à l'ASSE (avec 4 M€ de bonus) par le club allemand... "Après avoir parfaitement débuté sous ses nouvelles couleurs de l'Eintracht Francfort en égalisant en sortie de banc contre Cologne le 3 septembre lors de la 3è journée de la Bundesliga, puis avoir été aligné d’entrée deux fois à Bochum et contre Fribourg à l'occasion des 4e et 5e journées, Niels Nkounkou, notre nouvel esclave des temps modernes a un coup de moins bien", note le site consacré aux Verts.

Il s'est fait tailler par la presse allemande

Avant d'ajouter... "Entré en jeu à la 68è à Wolfsbourg lors de la 6ème journée de Bundesliga, il a ensuite été titularisé sur la pelouse du PAOK Salonique en coupe d'Europe. Titularisé mais sorti à la mi-temps... Depuis il n’est rentré qu’à la 78è minute seulement le 8 octobre lors de la 7è journée, et est resté sur le banc ce week-end lors de la 8ème journée. Le hic pour notre ex-piston gauche considéré par Bild comme trop imprévisible et pas assez respectueux des consignes, c’est que l’Eintracht Francfort s’est imposée sans lui, contre Heidenheim (2-0) et à Hoffenheim (3-1)." Au fond du banc, donc, Nkounkou...

Podcast Men's Up Life