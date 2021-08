ASSE - Mercato : ça se précise entre Villarreal et Denis Bouanga

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur l'adaptation difficile d'Anthony Modeste

Il y a deux jours, l'insider Mohamed Toubache-Ter a révélé que Denis Bouanga avait une touche avec Villarreal. Le Gabonais est l'une des principales valeurs marchandes de l'ASSE et il sera vendu si une offre suffisante arrive sur le bureau de Claude Puel. Si l'on en croit les dernières nouvelles arrivées d'Espagne, il y a de bonnes chances que cela se produise.

Le choix numéro un des tenants de l'Europa League pour le poste de milieu offensif gauche se nommait Arnaut Danjuma. En deuxième position, on trouvait Denis Bouanga et en troisième, l'Uruguayen Facundo Torres (Penarol). Seulement, le premier nommé, un ailier néerlandais de 24 ans qui évolue à Bournemouth, est dans le viseur de très grands clubs, notamment Liverpool. Villarreal n'aurait pas l'intention de jouer la surenchère et devrait passer à l'option suivante, soit Bouanga ! Après avoir Reims avec Boulaye Dia pour 15 M€, le club espagnol pourrait remplir les caisses d'un nouveau club français !

🚨MERCADO🚨



➡️ El fichaje de Danjuma se está complicando, Bouanga es la otra opción.



➡️ También gusta Facundo Torres, jugador de Peñarol.



🗞 @marca pic.twitter.com/olX4PslAMy — Villarreal CF 🇪🇸 (@Villarreal_GO) August 6, 2021