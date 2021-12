ASSE - Mercato : ça se tend avec Ramirez, départ en vue ?

Zapping But! Football Club Le journal de l'AS Saint-Etienne : Peut-on croire en des jours meilleurs?

Ignacio Ramirez ne figure pas dans le groupe de l'ASSE pour recevoir le FC Nantes ce soir, et selon nos informations, c'est un choix de Pascal Dupraz. Le nouvel entraîneur stéphanois et ses dirigeants n'auraient pas apprécié l'interview accordée par le joueur uruguayen à la radio de son pays Sport890 dans laquelle il a déclaré : "J'ai entendu la rumeur du Nacional par la presse, c'est une fierté. Ce que je veux, c'est jouer et me sentir important. Je veux avoir de la continuité, que ce soit ici ou dans une autre équipe. C’est difficile pour moi de ne pas jouer, contrairement à Liverpool, même si je sais qu’ici c’est un autre football. Je veux retrouver le sourire, être heureux, me sentir important… Je suis encore sous contrat ici jusqu'en juin, mais nous étudions encore toutes les options, si je reste ici ou si je vais ailleurs".

Un timing plutôt mauvais vu la situation de l'ASSE mais qui peut se comprendre car Ramirez ne cesse de déchanter depuis son arrivée dans le Forez, à la toute fin du mercato estival. Titularisé peu après son arrivée, contre Bordeaux (1-2), il n'a eu le droit ensuite qu'à des bouts de match, Claude Puel ne lui faisant pas confiance. But! avait d'ailleurs été le premier à révéler, il y a deux mois, que le joueur et son agent songeaient à un départ anticipé. A son arrivée, Pascal Dupraz semblait vouloir compter sur lui mais c'est bien du banc qu'il a suivi le match contre Lyon-Duchère (1-0) dimanche dernier, n'entrant qu'à 20 minutes de la fin sans rien réussir d'intéressant.

Au Nacional pour remplacer Bergessio ?

Pascal Dupraz devrait s'exprimer ce soir après le match de Nantes sur l'avenir de son joueur. On saura alors si Ignacio Ramirez a une chance de porter à nouveau le maillot vert. Une certitude : le Nacional a bel et bien besoin de recruter un buteur cet hiver. En effet, il vient de laisser partir celui qui faisait son bonheur depuis plusieurs années en raison de divergences sur une prolongation de contrat. Un certain Gonzalo Bergessio…

