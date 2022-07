ASSE - Mercato : Cafaro arrive à l'Étrat !

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Peut-on espérer voir les cadres rester ?

Comme annoncé par Laurent Hess, Mathieu Cafaro est bel et bien en route pour Saint-Étienne et arrivera à l'Étrat en fin de journée. L'information a été confirmée par Bernard Lions dans les colonnes de l'Équipe, le milieu du Standard Liège se rendra dans les locaux des Verts pour finaliser les conditions de sa signature et devrait s'engager dès ce mardi soir avec l'ASSE en prêt avec option d'achat.

Après Chambost, Giraudon et Briançon, les Verts sont en passe d'officialiser leur quatrième recrue de l'été et leur premier joueur de couloir.