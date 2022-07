ASSE - Mercato : Cafaro et Lobry justifient leur choix !

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Peut-on espérer voir les cadres rester ?

Mathieu Cafaro et Victor Lobry sont les dernières recrues en date de l’ASSE. Ce vendredi, les deux hommes ont été présentés devant la presse par le club. L’occasion parfaite pour expliquer les raisons de leur arrivée à l’ASSE.

Mathieu Cafaro

« C’est tout simplement le club qui m’a donné envie de venir. C’est Saint-Étienne ! Le projet mis en place par le coach m'a aussi plu. J’avais vraiment envie de venir ici. Même en Ligue 2 BKT ? Oui, parce que c’est Saint-Étienne et que, même si cela prendra peut-être du temps, Saint-Étienne ne restera pas en Ligue 2 BKT. J’ai rejoint le Standard en janvier et certaines circonstances ont fait que je ne me sentais pas assez bien mais ce n'est pas un échec pour autant. J’avais surtout envie de revenir en France, alors quand Saint-Étienne s’est présentée à moi, je n’ai pas hésité. »

Victor Lobry

« C’est allé plutôt vite, forcément quand un tel club est intéressé, on ne laisse pas trop traîner. Ça a été rapide. Il y a eu des pourparlers, des contacts avec d'autres clubs mais cela a mis du temps à se concrétiser et moi je voulais retrouver un groupe. Ici c'est un peu la Ligue 1. Le club a une histoire conséquente, ça ressemble un peu à de l'élite. C'est une étape très importante pour moi que je prends avec plaisir. »