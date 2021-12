ASSE - Mercato : Caïazzo et Romeyer partis pour rester ?

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Le propos est clair. Et on ne sait si il va réjouir les supporters de l'ASSE, certes heureux d'avoir plus de moyens pour le prochain mercato d'hiver, mais pas vraiment pressé de garder à la tête de leur club, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer. En effet, lorsqu'on lit les propos de Jean-François Soucasse, tenus il y a quelques minutes en conférence de presse, on devine que les actionnaires actuels ne vont pas vendre tout de suite.

"Nous avons anticipé la CAN et défini des profils. Il y a eu une réunion hier soir. Il faudra que l'ASSE soit plus active et ambitieuse qu'initialement prévue, eu égard à notre dernier match. Les actionnaires ont convenu d'augmenter les moyens."