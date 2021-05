ASSE - Mercato : cap au Sud pour Romain Hamouma ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur l'adaptation difficile d'Anthony Modeste

La situation de Romain Hamouma a mis la puce à l’oreille de plusieurs clubs en vue du mercato. Déjà intéressé par l'attaquant l'été dernier, le FC Lorient serait revenu aux nouvelles récemment, à en croire certaines sources. Si cette nouvelle approche des Merlus nous a été démentie, plusieurs autres clubs sont venus aux nouvelles ces derniers temps.

Comme évoqué hier, des clubs de L1 mais aussi un club étranger se sont renseignés. Si L’Équipe ne donne pas l’identité des formations en question, on peut y lire que « des clubs du sud de la France » veulent toujours Hamouma, conscients qu’il s’agit du Stéphanois le plus efficace au XXIe siècle (60 buts et 47 passes décisives en 297 matches).

Puel va bientôt discuter avec les fins de contrat

L'ancien Caennais, en fin de contrat, devrait savoir ces prochains jours les intentions de Claude Puel à son sujet, à l'instar de Mathieu Debuchy et Kévin Monnet-Paquet, dans la même situation. Au repos lundi et mercredi, les Verts reprendront le chemin de L'Etrat mercredi.