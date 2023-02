ASSE - Mercato : Cardona explique pourquoi il a dit non aux Verts

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

Longtemps cité à l’ASSE au cours du mercato hivernal, Irvin Cardona a finalement signé à d’Augsbourg, 14e de Bundesliga. L’ancien attaquant du Stade Brestois (25 ans) explique son choix de rejoindre le championnat allemand... qu'il affectionne déjà.

« J’étais ouvert à toutes propositions et j’ai étudié les différentes offres. J’ai choisi Augsbourg car le projet sportif était intéressant. J’ai eu l’entraîneur au téléphone, il me parle beaucoup et me fait confiance. Et c’est ce qui me manquait à Brest ces derniers mois. Je n’avais plus de temps de jeu. Donc j’avais vraiment besoin de prendre mon envol, de partir sur un nouveau challenge », a-t-il affirmé à Ouest France.

L’attaquant de 25 ans ne regrette pas son choix d’avoir quitté la France. « La Bundesliga est un très bon championnat. Les équipes jouent au ballon, c’est un style box-to-box, a-t-il ajouté. Ici en Allemagne, lors de mon premier match contre Dortmund, les consignes étaient claires, dès qu’il y a une passe en arrière, il faut aller presser. Tout est basé sur l’attaque, défendre en avançant. C’est une autre culture footballistique. Il y a toujours beaucoup de buts dans les matches, c’est un football ouvert et j’apprécie ça. Je pense que ça va être bénéfique pour la suite de ma carrière. »