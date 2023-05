ASSE - Mercato : ces deux éléments qui pourraient sauver les Verts dans le dossier Krasso

Zapping But! Football Club ASSE : quel bilan pour Loïc Perrin ?

Si Jean-Philippe Krasso (25 ans) dispose de nombreuses options pour cet été, lorsqu'il arrivera à l'issue de son contrat dans le Forez, l'ASSE a bel et bien encore toutes ses chances de conserver l'attaquant ivoirien, son meilleur joueur cette saison (16 buts, 10 passes en Ligue 2). Bien que les Verts ne puissent pas forcément lutter économiquement face aux clubs de Ligue 1 et aux formations étrangères (en Allemagne notamment) intéressés par Krasso, l'ancien Spinalien continue de discuter avec Saint-Etienne par l'entremise de son agent Alexandre Reta.

La CAN et son statut de récent père de famille plaident pour la stabilité

Confirmant l'intégralité de nos récentes informations, Le Progrès explique que l'offre des Verts pour « Jipé » Krasso a bien été revue à la hausse et tutoie désormais les plus gros salaires du vestiaire. Va-t-il l'accepter ? Cela ne dépendra pas forcément que de paramètres financiers...

En effet, Krasso a la ferme intention de disputer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations avec la Côte d'Ivoire entre le 13 janvier et le 11 février 2024. A l'ASSE, « Jipé » a quasiment sa place garantie – dans un club qui plus est suivi par son sélectionneur Jean-Louis Gasset - alors qu'ailleurs un changement de statut pourrait lui être préjudiciable... Autre point qui rentre en compte pour l'ancien Spinalien : le vice-capitaine des Verts est un jeune papa et un déménagement ne serait pas forcément simple avec un nouveau né alors que sa famille se sent bien dans le Forez.

Pour résumer Si l'ASSE ne propose pas le meilleur contrat possible à Jean-Philippe Krasso, le fil des discussions est loin d'être rompu pour l'attaquant ivoirien. Il faut dire que les Verts lui proposent un cadre avantageux pour continuer sa progression.

Alexandre Corboz

Rédacteur