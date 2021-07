ASSE – Mercato : ces anciens Verts qui ont changé de club depuis le début de l'été

Zapping But! Football Club ASSE : les meilleures déclarations de l'année 2020

Il faudra s'habituer à les voir sous de nouvelles tuniques... Pas mal d'anciens Verts ont migré cet été et c'est notamment le cas d'anciens entraîneurs, plus ou moins glorieux. Champion de France avec Lille, Christophe GALTIER a rejoint Nice, qui a dû verser une indemnité de transfert, de l'ordre de 4 M€, pour convaincre les Dogues de le lâcher. Son ancien successeur chez les Verts, Oscar GARCIA, va quant à lui prendre la relève de David GUION à Reims. Autre passage de témoin entre anciens de l'ASSE : c'est Philippe MONTANIER qui succèdera à Patrice GARANDE, limogé, à Toulouse. A noter encore l'arrivée de Vincent HOGNON chez les Luxembourgeois du Swift Hespérange, celle de Romain REVELLI à Dunkerque, en L2, où l'ancien coach d'Andrézieux croisera la route de Thierry LAUREY, passé de Strasbourg au Paris FC. Ivan Hasek, lui, reprend du service : il va coacher la sélection du Liban.

Diony, direction la Serbie

Chez les joueurs, un an après avoir été libéré par l'ASSE, Loïs DIONY a été prêté par Angers à l'Etoile Rouge de Belgrade, où l'ancien dijonnais tentera de se qualifier pour la phase de groupes de la Ligue des champions. Autre ancien flop offensif, Alexander SODERLUND a quitté Rizespor. Il est aujourd'hui libre en attendant de trouver un nouveau point de chute, tout comme Nolan ROUX, en fin de contrat à Nîmes. Peu utilisé à Strasbourg, Idriss SAADI tentera de se relancer à Bastia, promu en L2. Chez les autres anciens pensionnaires du centre de formation, Maxence Chapuis a quitté Annecy pour le Goal FC (N2). Il n'y retrouvera pas Jerrold NYEMECK qui arrive à Andrézieux (N2). Nathan DEKOKE quitte le SC Lyon (N) pour QRM (L2) et David DOULINE quitte Rodez (L2) pour le Servette de Genève.

Direction l'étranger aussi pour Douline, Mellot et Rocha Santos

Jérémy MELLOT débarque à Tenerife (L2 espagnole) en provenance de Guingamp (L2) alors que Kenny ROCHA SANTOS, auteur d'une belle saison à Nancy (L2), file en Belgique, à Ostende. Auteur d'une petite saison à Farense où il n'a inscrit qu'1 but, Bilel AOUACHERIA (27 ans) reste au Portugal, du côté de Gil Vicente, lui qui a aussi déjà porté les couleurs du Sporting et de Moreirense. Toujours au Portugal, à 35 ans, Paulo MACHADO raccroche les crampons pour devenir coach adjoint des U23 de Leixoes, son club formateur. Fin de carrière aussi pour Yohan CABAYE, nouveau directeur sportif du centre de formation du PSG, et pour Gelson FERNANDES, nommé vice-président du FC Sion. On notera encore le départ de Léo PETROT (Andrézieux) à Lorient, en réserve, l'arrivée d'Idriss ECH CHERGUI (36 ans) à Hyères (N2) en provenance du club voisin de Toulon (N2), alors que David GIGLIOTTI et Medhi MESSAOUDI évolueront sous les mêmes couleurs du côté d' Endoume (N3), à Marseille. Où William Saliba va lui aussi poser ses valises, prêté pour la saison par Arsenal à l'OM.