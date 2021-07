ASSE - Mercato : ces joueurs que Puel ne devrait pas retenir

Zapping But! Football Club ASSE : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021 des Verts

Lamine GHEZALI

Le jeune ailier a encore un an de contrat mais au sortir de deux saisons délicates, difficile de l'imaginer entrer dans les plans de Claude Puel. Il n'a fait trembler les filets ni à Châteauroux (L2), ni au SC Lyon (National), où l'ASSE l'avait prêté ces deux dernières saisons. La réserve l'attend s'il ne trouve pas une porte de sortie.



Alexandros KATRANIS

Le Grec est arrivé à l'ASSE en 2017, recruté par David Wantier. Mais il n'a jamais porté le maillot vert en L1, le club l'ayant prêté à Mouscron, Atromitos et Hatayspor. Malgré sa bonne saison en Turquie, il n'entrerait toujours pas dans les plans. Et à un abn du terme de son contrat, il n'aspire qu'à une chose : avoir du temps de jeu. Hatayspor aimerait le conserver mais le club turc a de faibles moyens financiers...



Sergi PALENCIA

L'ancien bordelais s'est refait une santé à Leganes après une première saison très difficile chez les Verts. Le club de la banlieue de Madrid aimerait le conserver même s'il a échoué en barrages, contre le Ray Vallecano, pour remonter en Liga. Il lui reste deux ans de contrat.

Assane DIOUSSE

Le milieu de terrain sénégalais a connu la 3e relégation de sa jeune carrière en Turquie avec Ankaraguçu, après Empoli et le Chievo Vérone. A un an du terme de son contrat, ses perspectives seront très limités s'il vebait à rester au club vue la concurrence à son poste (Gourna, Neyou, Camara, Youssouf, Moueffek).



Ryad BOUDEBOUZ

L'été dernier, Puel avait déjà montré la porte de sortie à l'ancien sochalien, en vain. Et ce n'est pas sa piètre saison 2020-21, avec aucun but inscrit, qui l'a fait retrouver du crédit. A un an du terme de son contrat, Angers s'intéresserait à lui. A l'instar de Loïs Diony l'an dernier, l'ASSE pourrait le laisser libre pour favoriser son départ au SCO. Ou ailleurs.



Wahbi KHAZRI

Malgré sa belle fin de saison, l'international tunisien n'honorera pas forcément sa dernière année de contrat à l'ASSE. Plus gros salaire du club, il sait qu'il n'entre plus dans les plans de Puel et qu'une prolongation est exclue. Il devrait donc étudier les propositions. En fonction, c'est lui qui devrait décider s'il va ou non au bout de son contrat chez les Verts. L'ancien bastiais intéresserait Istanbul Basaksehir, le club turc.



Timothée KOLODZIEJCZAK

Acheté aux Tigres l'été dernier au sortir de deux prêts, le défenseur a vécu une saison compliquée. Il lui reste un an de contrat. L'un des plus gros salaires du club, décrié en haut lieu pour son rendement, peu en rapport avec ses émoluments.

Gabriel SILVA

Le latéral brésilien est apprécié de Puel pour son état d'esprit mais il n'a joué que 4 matches la saison dernière. Sous contrat jusqu'en 2023, il est considéré comme un joueur de complément. En cas d'offre, la porte s'ouvrira.

Edmilson CORREIA

Prolongé à la surprise générale, sans officialisation du club, alors qu'il était sous contrat jusqu'en juin 2022, l'attaquant bissau-guinéen n'est plus apparu en équipe première depuis plus d'un an. Mais le club continue de croire en lui et aimerait le prêter cette saison.



Bilal BENKHEDIM

L'ancien vainqueur de la Coupe Gambardella est un peu dans la même situation qu'Edmilson Correia. Alors qu'il a très peu joué la saison passée et qu'il ne lui reste qu'un an de contrat, le staff aimerait le prolonger et le prêter dans la foulée. Une solution à laquelle il réfléchit.

QRM veut garder Nadé, réflexion en cours Ancien pensionnaire du centre de formation, Mickaël Nadé sort d'une bonne saison à QRM (30 matches, 29 titularisations, 1 but), qui aimerait transformer son prêt et s'attacher ses services, comme l'a confirmé son coach, le Roannais Bruno Irles. « Je suis quand même très satisfait d’avoir mon ossature, a expliqué l’entraîneur normand dans Paris Normandie. Il ne me manque que Nadé. J’espère que ça pourra se décanter avec Saint-Etienne. » Selon nos confrères, Nadé (22 ans), qui n'a plus qu'un an de contrat à l'ASSE, a émis le souhait de continuer sur les bords de Seine, conscient qu’il aura l’opportunité de se montrer en L2. Du côté des Verts, une réflexion est en cours pour le libérer, l'effectif n'étant pas si garni que ça en défense centrale.