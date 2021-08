ASSE - Mercato : ces joueurs qui pourraient encore quitter les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

Ryad BOUDEBOUZ

Le joueur le plus encombrant, c'est lui. L'Algérien, mis à l'écart, dispose d'un gros salaire et il lui reste un an de contrat. L'été dernier, déjà, Claude Puel l'avait poussé vers la sortie, en vain. Auteur d'une dernière saison blanche ou presque, avec aucun but, 1 passe décisive et 2 penaltys ratés, l'ancien sochalien intéresserait Angers et d'autres clubs de L1. L'ASSE pourrait le laisser libre pour favoriser son départ. Mais à près de 200 000 € par mois, son salaire reste un gros frein...

Assane DIOUSSE

Après avoir vécu la 3e relégation de sa jeune carrière en Turquie avec Ankaraguçu, où il était prêté la saison passée, le milieu de terrain sénégalais, acheté 5 M€ en 2017 à Empoli sur les recommandations de Wantier, a encore un an de contrat. Même s'il est entré en jeu contre Lorient (1-1), le club espère s'en délester. A l'instar de Boudebouz, il a été mis à l'écart en réserve dans cette dernière ligne droite du Mercato.

Gabriel SILVA

Le Brésilien n'est plus qu'un 3e choix à son poste derrière Kolo et Miguel Trauco. Il a une piste en Turquie. Mais aussi un bon contrat jusqu'en 2023...

Marvin TSHIBUABUA

Le jeune défenseur central a prolongé mais il est très loin dans la hiérarchie de Puel. Le club lui cherche un nouveau point de chute en prêt. Pas simple...

Edmilson CORREIA

Prolongé au printemps à la surprise générale, sans officialisation du club, alors qu'il était sous contrat jusqu'en juin 2022, l'attaquant bissau-guinéen n'est plus apparu en équipe première depuis plus d'un an. Mais le club continue de croire en lui et aimerait le prêter cette saison. Ce ne sera pas à Nancy (L2), qui n'a pas validé son essai. En stand by en réserve.

Bilal BENKHEDIM

L'ancien vainqueur de la Coupe Gambardella a très peu joué la saison passée, il ne lui reste qu'un an de contrat, et il vient de refuser une prolongation alors que Puel aurait aimé lui faire signer un nouveau bail et le prêter dans la foulée. Résultat : après avoir participé au premier match de préparation contre Le Puy (2-2), il a rejoint la réserve. Où il vient de se donner une entorse à la cheville...

Lamine GHEZALI

Le jeune ailier a encore un an de contrat mais au sortir de deux saisons délicates, il ne rentre absolument pas dans les plans de Claude Puel, lui qui n'a fait trembler les filets ni à Châteauroux (L2), ni au SC Lyon (National), où l'ASSE l'avait prêté ces deux dernières saisons. Non convié à la préparation. La réserve l'attend s'il ne trouve pas une porte de sortie avant la fin du marché. Razik Nedder l'a reconverti au poste de latéral droit durant toute la préparation estivale.

Alpha SISSOKO

Claude Puel va devoir trancher l'avenir d'Alpha Sissoko. Selon nos informations, la tendance il y a quelques semaines était à une prolongation pour le latéral, en fin de contrat en juin prochain. Mais le joueur n'a pas brillé lors de la préparation et une réflexion est toujours en cours. Le jeune Bryan Nokoué lui a été préféré ces dernières semaines pour doubler le poste de latéral droit. Un indice pour le futur de l'ancien réserviste clermontois ?

🚨 Alerte BUTASSE ! 🚨

NE RIEN LÂCHER

Les Verts ont fait preuve de cœur et d'abnégation, un état d'esprit encourageant pour la suite de la saison.



Retrouvez votre But Sainté en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm #ASSE #ASSE pic.twitter.com/zFI3YLeKEk — But! Saint-Étienne (@ButASSE) August 25, 2021