ASSE - Mercato : cette offre ultime qui pourrait faire craquer Puel pour Fofana

Wesley Fofana devrait bien figurer dans le groupe de l’ASSE pour affronter le Stade Rennais samedi à Geoffroy-Guichard dans le cadre de la 5e journée de L1 (17h). Le défenseur central des Verts souffrait du genou dimanche à Nantes (2-2) mais devrait être convoqué par Claude Puel.

Est-ce une manière pour lui de dire à Leicester qu’il est toujours un élément capital pour les Verts cette saison ? Les Foxes ont déjà formulé trois offres pour recruter le joueur de 19 ans. Toutes ont été repoussées par le manager général de l’ASSE. Le Castrais semble inflexible dans ce dossier mais pourrait-il indéfiniment rester campé sur sa position ? Manu Lonjon a un doute sur le sujet.

Puel a-t-il eu la garantie de recruter en cas de départ de Fofana ?

« Leicester ne va pas lâcher l’affaire, ils veulent vraiment faire Fofana, a récemment affirmé le spécialiste des transferts sur Twitch. Le futur ? Pour moi, ça dépend autant de Fofana que de Leicester. L’ASSE va résister mais ils vendront à un montant donné que je ne donnerai pas. Et ils auront raison. Après, si le joueur commence à ne pas être heureux, avoir des douleurs, etc, c’est difficile car la volonté joue aussi. Puel ? Si le club lui dit qu’il vend Fofana 32 millions d’euros et qu’il les réinvestit dans la foulée Puel pour recruter, je pense qu’il dirait oui. Mais je ne crois pas qu’il ait eu cette garantie là. »

Par ailleurs, The Guardian nous apprend ce soir que Leicester a formulé une offre pour un autre défenseur central : James Tarkowski (Burnley, 27 ans).