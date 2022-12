ASSE - Mercato : Charbonnier devrait jouer à Annecy !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

« Sauf rebondissement, l’attaquant de l’AJ Auxerre devrait rejoindre les Verts comme joker. Il serait ainsi qualifié pour les deux derniers matches de l’année, dont le premier à Annecy, le 26 décembre » : voilà ce qu'annonce Le Progrès ce jeudi soir. Un peu plus tôt dans la journée, c'est le site Evect qui a indiqué que le deal était bouclé entre l'ASSE et l'AJA. Un accord avait déjà été trouvé il y a plus d'une semaine avec l'attaquant de 33 ans, qui devrait donc débarquer sous peu dans le Forez.Charbonnier signerait pour deux ans et demi, et une indemnité de 500 000 €. A suivre...