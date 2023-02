ASSE - Mercato : Charbonnier out, les Verts ont-ils le droit à un joker médical ?

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

C'est la question que bon nombre de supporters de l'ASSE se posent : les dirigeants des Verts peuvent-ils utiliser la carte du joker médical depuis la blessure de leur attaquant, Gaëtan Charbonnier ? La réponse est simple, car dans les textes juridiques de la Ligue de Football Professionnel (LFP) : "Un club de Ligue 1 ou de Ligue 2 peut, à tout moment, recruter un joueur dans les cas suivants: décès d’un joueur sous contrat, blessure grave du gardien de but ou de son remplaçant (dans cette hypothèse, le club ne peut recruter qu’un nouveau gardien), blessure grave d’un joueur sous contrat, lors d’une sélection en équipe de France, si cette blessure entraîne pour le joueur une incapacité d’une durée supérieure ou égale à trois mois."

Vous l'avez donc compris, pour un joker médical à l'ASSE c'est non. Car Charbonnier n'est pas gardien de but et ne s'est pas blessé avec une sélection. En revanche, et c'est une possibilité, le séisme récemment survenu en Turquie pourrait conduire la FIFA à autoriser des joueurs de clubs turcs à changer de club dans les prochaines semaines.

Précision, et elle est de taille, cette dérogation n'est pas encore actée.